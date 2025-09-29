"Emre Belözoğlu çocukluk arkadaşı tarafından kovuldu"

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, teknik direktörler Okan Buruk, Fatih Terim, Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, teknik direktörler Okan Buruk, Fatih Terim, Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çelikler, katıldığı bir programda şunları söyledi:

- Okan Buruk Galatasaray camiasının evladıdır. Keza Selçuk İnan da fakat Galatasaray kulübü kimi seçer? Okan'ı. Neden? Çünkü Galatasaray'dan önce kazandığı kupalar var. Mancini mi, Marco Rose mi, Okan Buruk mu? Yine Okan. Çünkü hem çok başarılı hem de Galatasaray'ın çocuğu. Eleştir veya eleştirme adamın elle tutulur herkes tarafından kabul edilen başarıları mevcut.

- Okan Buruk örneğinden Fenerbahçe'yle ilgili konuşalım. Bir şeyler başarmış değil mi? Akhisar'da Türkiye Kupası, Başakşehir'de Süper Lig şampiyonluğu.

"AYKUT HOCA NE KAZANDI?"

- Peki Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Aykut Kocaman ne başarmış hocalık kariyerinde? Volkan'ın elle tutulur başarısı yok. Samandıra'da görev alsın eyvallah ancak Aykut Hoca Fenerbahçe'den sonra ne kazandı? Ama bak Okan Buruk'la ilgili bir şeyler sayabiliyoruz.

Emre Belözoğlu: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyimEmre Belözoğlu: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

- Emre Belözoğlu da Anadolu takımlarında bir şey yapamadı. Başakşehir'de çocukluk arkadaşı Göksel Gümüşdağ tarafından kovuldu.

- Eğer Fatih Terim, Panathinaikos ve Al-Shabab'da başarılı olsaydı bugün onun adı çok konuşulurdu. Fakat bak şimdi sesi çok çıkmıyor.

