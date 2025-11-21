Elifnaz Köseoğlu Avrupa şampiyonu oldu

Elifnaz Köseoğlu Avrupa şampiyonu oldu
Yayınlanma:
Milli tekvandocu Elifnaz Köseoğlu, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.

Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın son gününde mücadele eden milli sporculardan Elifnaz Köseoğlu, altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre İsviçre'nin Aigle kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden isimlerden Elifnaz Köseoğlu, kadınlar +68 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında 4 hakem tutuklandıYasa dışı bahis soruşturmasında 4 hakem tutuklandı

Bu sonuçla milli tekvandocular, şampiyonayı 7 madalyayla (1 altın, 6 bronz) tamamladı. Türkiye, 1 altın ve 3 bronz madalyayla kadınlarda takım halinde 3'üncü oldu.

2025 Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

KADINLAR

Altın: Elifnaz Köseoğlu (+68 kilo)

Bronz: Azra Naz Kamış (44 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kilo), Mümüne Nur Göz (55 kilo)

ERKEKLER

Bronz: Altuğ Gesge (48 kilo), Emre Talha Evin (55 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Spor
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu