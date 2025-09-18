Eintracht Frankfurt Galatasaray'ı yıktı: 4-0
Galatasaray U 19 takımı UEFA Gençlik Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a boyun eğdi.
Galatasaray Gençlik Ligi'ne kötü başladı.
Sarı Kırmızılıların U 19 takımı deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 4-0'lık farklı skorla yenildi.
Galatasaray'da Abdulsamet Şimşek 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
KADROLAR:
Eintracht: Siljevic - Bahoya (84. Prenaj), Scheller, Boakye Osei, Neuendorff - Fenyö (75. Eisele), Is (84. Ilicevic) - Oteng-Mensah, Dills, Dzanovic (69. Awusi) - Staff (69. Galya Souza)
Galatasaray: Yılmaz - Satılmış, Ünyay (46. Abir), Kahraman, Akgün (46. Şimşek) - Arac, Karasu (69. Yancel) - Duru (46. Eris), Koçak, Kasal - C. Balta (59. Toprak Polat)
Goller:
1:0 Noah Fenyö (35.)
2:0 Alexander Staff (63.)
3:0 Benjamin Dzanovic (68.)
4:0 Christian Prenaj (87.)
Kırmızı kart: Abdulsamet Şimşek (53.)
