Eintracht Frankfurt Galatasaray'ı yıktı: 4-0

Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray U 19 takımı UEFA Gençlik Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a boyun eğdi.

Galatasaray Gençlik Ligi'ne kötü başladı.

Sarı Kırmızılıların U 19 takımı deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 4-0'lık farklı skorla yenildi.

Galatasaray'da Abdulsamet Şimşek 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

frankfurt1.jpg
Frankfurt Galatasaray'ı 4-0 yendi

KADROLAR:

Eintracht: Siljevic - Bahoya (84. Prenaj), Scheller, Boakye Osei, Neuendorff - Fenyö (75. Eisele), Is (84. Ilicevic) - Oteng-Mensah, Dills, Dzanovic (69. Awusi) - Staff (69. Galya Souza)

Galatasaray: Yılmaz - Satılmış, Ünyay (46. Abir), Kahraman, Akgün (46. Şimşek) - Arac, Karasu (69. Yancel) - Duru (46. Eris), Koçak, Kasal - C. Balta (59. Toprak Polat)

Goller:
1:0 Noah Fenyö (35.)
2:0 Alexander Staff (63.)
3:0 Benjamin Dzanovic (68.)
4:0 Christian Prenaj (87.)

Kırmızı kart: Abdulsamet Şimşek (53.)

frankfurtww.webp
Alman ekibi maç sonrası büyük sevinç yaşadı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

