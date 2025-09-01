Efe Akman'ın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’ın genç orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya 2. Ligi ekiplerinden FC Andorra ile resmi olarak anlaşma sağladı.
Bugün İspanya’ya gidecek olan genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
EFE AKMAN KİMDİR?
20 Mart 2006'da İstanbul'da doğdu. Galatasaray'da da forma giyen eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu.
Futbola 2016 yılında Galatasaray'ın altyapısında başladı.
A takımla ilk kez 7 Ocak 2024 tarihinde Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında çıktı.
Sarı kırmızılı forma ile geçen sezon 9 kez A takımı maçında yer aldı.
13 Temmuz tarihinde Galatasaray ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
24 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye 16 yaş altı millî futbol takımı formasıyla ilk maçına çıktı.
2022 yılında Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımının Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı.