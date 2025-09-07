Eda Erdem: Üzgün değiliz

Eda Erdem: Üzgün değiliz
Yayınlanma:
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, finalde İtalya'ya kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

Kaptan Eda Erdem, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Eda Erdem'in sözleri şu şekilde:

"İçim buruk değil. Buralarda kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Ben gerçekten takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum.

Çok büyük bir başarı kazandığımızın farkındayız ve üzgün değiliz. Adım adım ilerleyeceğiz. Biz buralarda yeniyiz. Bir sonraki turnuvayı düşüneceğiz artık"

"Takım arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum ve herkesin eline, emeğine sağlık"

"Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Güzel bir dinlendim, ihtiyacım da vardı. Benim performansım takıma bağlı. Bu arma altında mücadele vermekten gurur duyuyorum.

38 yaşında oynadığım Dünya Şampiyonası'nda kendi pozisyonumda en iyilerden seçilmek, benim için gurur.

Kendime hep hedef koyuyorum. O hedefleri aştıkça hem gurur duyuyorum hem de şaşırıyorum.

Umarım gençlere iyi örnek oluyorum. Çok gururluyum. Artık bir sonraki seneye bakacağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Spor
Eda Erdem ve Melissa Vargas fırtınası
Eda Erdem ve Melissa Vargas fırtınası
Filenin Sultanları finalde kaybetti: Yaşattığınız gurur yeter
Filenin Sultanları finalde kaybetti: Yaşattığınız gurur yeter