Eda Erdem: İlklerin takımı olmaya devam ediyoruz

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, maç sonu açıklamalar yaptı.

Kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland'a final hedefiyle geldiklerini ifade etti.

''İLKLERİN TAKIMI OLMAYA DEVAM EDİYORUZ''

Eda Erdem, "Adım adım gelmeyi düşündük. Alnımızın akıyla finale kadar geldik. İnanılmaz bir emek ve mücadele var. İlklerin takımı olmaya devam ediyoruz. Bu takımla çok büyük gurur duyuyorum. Çok güzel bir mücadele vardı. Geride olduğumuz anda bile inancımızı asla kaybetmedik. Geri dönüşleri çok güzel yapmaya devam ediyoruz. Umarım yarın da şans ve toplar bizden yana olur. Yarını heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.