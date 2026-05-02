Eczacıbaşı Savino Del Bene'yi devirdi: Finalde Türk derbisi

Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan ekibi Savino Del Bene'yi 3-2 yenerek finale yükseldi.

Turuncu-beyazlı takım, finalde bir diğer Türk ekibi VakıfBank ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Savino Del Bene, maça iyi başladı. İtalyan ekibinin üstün oyunu karşısında Eczacıbaşı Dynavit, skor 7-3 iken mola aldı. Moladan dönüşte de turuncu-beyazlılar karşısında etkili performansını sürdüren Savino Del Bene, ilk seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti.

Eczacıbaşı, ikinci sete üst üste bulduğu sayılarla iyi bir giriş yaptı. Stysiak'ın etkili oyununa Ebrar Karakurt'un da dahil olmasıyla turuncu-beyazlılar, set boyunca üstünlüğü rakibine bırakmadı. Eczacıbaşı, ikinci seti 25-20 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü set başa baş bir oyunla başladı. Setin ilerleyen bölümünde Stysiak, Jack-Kısal ve Ebrar Karakurt'un performansının yanı sıra rakibin hatalarıyla oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı, 21-13'lük üstünlük sağladı. Turuncu-beyazlılar, seti 25-17 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü set çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Başa baş geçen karşılaşmada Savino Del Bene, set sonunu iyi oynadı. İtalyan ekibi, seti 25-21 önde tamamladı ve skoru 2-2 yaptı.

Final setinde de büyük çekişme yaşandı. File önünde ve çaprazda Ebrar Karakurt ile etkili olan Eczacıbaşı Dynavit, 6-3'lük üstünlüğü yakaladı ve İtalyan ekibi mola aldı. Moladan dönüşte de farkın kapanmasına izin vermeyen turuncu-beyazlılar, seti 15-8, maçı da 3-2 kazandı ve finale adını yazdırdı.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK FİNALİ

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini saf dışı bırakan VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, yarın finalde kozlarını paylaşacak.

A. Carraro Imoco'yu 3-2 yenen VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. şampiyonluğunu İstanbul'da kazanmaya çalışacak. Sarı-siyahlı takım, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı sarı-siyahlılar, bu sezon namağlup şekilde finale yükseldi. VakıfBank, kupayı kazanması halinde turnuvanın en çok şampiyon olan üçüncü takımı Volley Bergamo'yu (7) yakalayacak.

Savino Del Bene'yi 3-2 ile geçen Eczacıbaşı Dynavit ise CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Başantrenör Giulio Cesare Bregoli yönetimindeki turuncu-beyazlılar, 2015 yılında Polonya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunu şampiyonlukla tamamladı.

VAKIFBANK İLE ECZACIBAŞI İKİNCİ KEZ FİNALDE RAKİP OLDU

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda Türk temsilcileri, 2022-2023 sezonunda oynanan final maçında kozlarını paylaştı.

Rakibini 3-1 mağlup eden VakıfBank, böylece Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmüş oldu.

Bu eşleşme aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk finali olacak.

TÜRK KADIN VOLEYBOLCU 27. KUPAYI GARANTİLEDİ

Türkiye, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazanmayı garantiledi.

İtalyan rakiplerini yarı finalde geçmeyi başaran VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, kozlarını finalde paylaşacak.

İki Türk ekibinin finale çıkmasıyla kupa, bu sezon Türkiye'de kaldı.

Türk takımları, uluslararası alan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8'er, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 26 kupa kazandı.

TÜRK TAKIMLARININ CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 9. KUPASI YARIN SAHİBİNİ BULACAK

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 8 kez şampiyonluk yaşadı.

İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 7 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 6 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk yakalayan ay-yıldızlı ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

Yarın oynanacak VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit finaliyle organizasyonda elde edilen kupa sayısı 9'a çıkacak. (AA)