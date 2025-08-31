Dursun Özbek'in ne yaşadığını açıkladı

Yayınlanma:
Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu kararı üzerine konuşan Haluk Yürekli, Dursun Özbek'in çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için sahip oldukları öncelikli alım hakkını kullanmayacağını duyurdu.

Bu kararla birlikte Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’nu Avrupa listesine yazması yönünde bir engel kalmadı.

Galatasaray’ın ezeli rakibinin avantajına bir karar vermesi sarı-kırmızılı taraftarları kızdırırken Dursun Özbek ve yönetimi istifaya çağrıldı.

“DURSUN ÖZBEK ÇOK ÜZGÜN”

Gösterilen tepkiler üzerine konuşan Haluk Yürekli, "Dursun Özbek’in tepkilerden dolayı çok üzgün olduğunu öğrendim” dedi.

“YÖNETİM VERDİĞİ KARARDAN VAZGEÇMELİDİR”

Kararın yanlış olduğunu belirten Haluk Yürekli, "Galatasaray Yönetimi, Kerem Aktürkoğlu konusunda verdiği karardan derhal vazgeçmelidir. 'Şerefsizlere, ahlaksızlara' diyecekler, sonra abilik bekleyecekler! Ne güzel dünya! Sana konuşulan dili konuşmak zorundasın. Fenerbahçe'nin anladığı dil, Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa listesine yazılmasına izin vermemek” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

