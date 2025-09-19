Dursun Özbek'e seslendi: Okan Buruk'u kapının önüne koyarım

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında Frankfurt'a 5-1 yenilmesinin ardından hezimetin faturası teknik direktör Okan Buruk'a kesildi.

SkySpor Youtube kanalı yorumcusu Ümit Özat, teknik direktör Okan Buruk'u ağır bir şekilde eleştirdi.

Özat, şunları söyledi:

- Senin stoperin Sanchez, sağ bekin Sallai, sol bekin Eren mi olmalı?

- Gabriel Sara'dan vazgeçtin. İlk senesinde aynısını Mertens'le yaşamıştı. Bir kalemde Sara'yı yedek bıraktı. Oynayan takım olmak istiyorsan Torreira, İlkay, Sara yapacaksın.

- Bugün Dursun Özbek olsam, yarın Okan Buruk'u kapının önüne koyarım. Nasıl Benfica maçında Mourinho için bunu söylediysem yine söylerim 'Benim amacım Avrupa'da başarılı olmak, sen bunu yapamıyorsun' derim. Bilmiyor kardeşim, adam Avrupa'da oynamayı bilmiyor. Burası ilklerin deneneceği bir yer değil.

- Yarın Uğurcan Çakır'la ilgili mırıltılar başlayacak. Çünkü değil Uğurcan kimi alsalardı, Muslera'dan sonra bu olacaktı. Günay Güvenç de 'Ben de oynasam maç 5-1 biterdi' der. Abdülkerim Bardakcı aynısını der.

- Osimhen yok, bittin sen! Osimhen'le yenilmez demiyorum ama Osimhen'le 2'yi de bulabilirdi. Icardi, bugüne kadar oyuna girdiğinde kaptanlık bandını almıyor muydu? Yunus'u çok mu seviyor, halasının oğlu mu, niye almadı? Orada başka bir şey var. Böyle oyuncular yedek kaldığında sitemini aleni belli etmezler.

- İkinci bir Okan Buruk dönemi yüzde 100 olacak Galatasaray'da. Senin düşüncen, ben burada yılda 3.5 milyon Euro kazanıyorum. TFF'nin yarısı Trabzonlu, ben de Trabzonluyum. Montella'dan sonra milli takımın başına geçerim. Niye Udinese'ye gidip 500 bin Euro'ya çalışayım, kendimi zorlayayım' ise, sana bir şey demem. Chivu da Inter'de top oynadı, Inzaghi'den sonra Inter'e hoca oldu. Türkiye'de 4 tane şampiyonluğun var, Inter'e adın geçmiyor. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşarsa Avrupa'ya gider.

Okan Buruk: Benim sorumluluğum