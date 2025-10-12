Dursun Özbek Sadettin Saran gibi yaptı

Vodafone Sultanlar Ligi 2025–2026 sezonunun ilk haftasında Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, evinde ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor’u set vermeden mağlup etti.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 25-16, 26-24 ve 25-23’lük setlerle geçerek sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

TRİBÜNLER COŞTU

Galatasaray, ilk sette rakibine karşı net bir üstünlük kurarken, ikinci ve üçüncü setlerde Aydın ekibinin direncine rağmen hata yapmadan galibiyeti garantiledi. Özellikle savunma direnci ve servis performansı dikkat çekti.

Galatasaray Daikin: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Bongaerts, Carutasu, Frantti, Yasemin Güveli)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Mijatovic, Seher Aksoy, Gizem Mısra Aşçı (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Kobzar, Selen Köse, Nisan Barut, Tikhomirova)

Setler: 25-16, 26-24, 25-23

Süre: 94 dakika (26, 36, 32)

DURSUN ÖZBEK VOLEYBOLCULARI TEK TEK KUTLADI

Karşılaşmayı tribünden takip eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maç sonunda tribüne gelen voleybolcuları tek tek kutladı.

SADETTİN SARAN GİBİ YAPTI

Özbek’in bu jesti, akıllara Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı getirdi.

Saran geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Sarı Lacivertli basketbolcuları tek tek tebrik etmişti.

Sadettin Saran soluğu soyunma odasında aldı

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.