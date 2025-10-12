Dursun Özbek Sadettin Saran gibi yaptı

Dursun Özbek Sadettin Saran gibi yaptı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Aydın Büyükşehir Belediyespor galibiyeti sonrası soyunma odasına giderek Sarı Kırmızılı voleybolcuları tek tek tebrik etti.

Vodafone Sultanlar Ligi 2025–2026 sezonunun ilk haftasında Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, evinde ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor’u set vermeden mağlup etti.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 25-16, 26-24 ve 25-23’lük setlerle geçerek sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

2024/11/07/hbgs.jpg

TRİBÜNLER COŞTU

Galatasaray, ilk sette rakibine karşı net bir üstünlük kurarken, ikinci ve üçüncü setlerde Aydın ekibinin direncine rağmen hata yapmadan galibiyeti garantiledi. Özellikle savunma direnci ve servis performansı dikkat çekti.

Galatasaray Daikin: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Bongaerts, Carutasu, Frantti, Yasemin Güveli)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Mijatovic, Seher Aksoy, Gizem Mısra Aşçı (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Kobzar, Selen Köse, Nisan Barut, Tikhomirova)

Setler: 25-16, 26-24, 25-23

Süre: 94 dakika (26, 36, 32)

DURSUN ÖZBEK VOLEYBOLCULARI TEK TEK KUTLADI

Karşılaşmayı tribünden takip eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maç sonunda tribüne gelen voleybolcuları tek tek kutladı.

ozbek.jpeg

SADETTİN SARAN GİBİ YAPTI

Özbek’in bu jesti, akıllara Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı getirdi.

saran.jpeg

Saran geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Sarı Lacivertli basketbolcuları tek tek tebrik etmişti.

Sadettin Saran soluğu soyunma odasında aldıSadettin Saran soluğu soyunma odasında aldı

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Spor
Fenerbahçe'de çıkan kavgayı açıkladı: Sadettin Saran konuşacak
Fenerbahçe'de çıkan kavgayı açıkladı: Sadettin Saran konuşacak
Bülent Korkmaz itiraf etti: Ben de yaptım
Bülent Korkmaz itiraf etti: Ben de yaptım