Dursun Özbek 341 milyon euroyu açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün mali yapısından sportif hedeflerine, sosyal sorumluluk projelerinden altyapı yatırımlarına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özbek, 31 Mayıs 2025 itibarıyla Galatasaray’ın hiçbir kuruma borcu olmadığını vurgulayarak, kulübün ekonomik anlamda kendi kendine yeten bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Başkan Özbek, Nefes gazetesine verdiği röportajda kulübün güncel mali durumunu şu sözlerle özetledi:

Ne futbolcuya, ne tedarikçiye, ne sporcuya, ne vergi dairesine, ne de bankalara borcumuz var.

Bu sezon kendi içinde akıyor.

Sponsorluk gelirleri ve stat hasılatı son derece yüksek.

341 MİLYON EURO YÜKÜMLÜLÜK

Özbek, kulübün 341 milyon Euro yükümlülüğü olduğunu ancak bu rakamın karşılığında ciddi potansiyel gelirlerin ve değerli oyuncu portföyünün bulunduğunu belirtti ve şunları söyledi:

31 Mayıs itibarıyla 341 milyon Euro yükümlülüğümüz var.

Ama onun karşılığında geleceğe dair potansiyel gelirlerimiz de var. Elimizdeki değerlerimiz de oyuncularımız: Osimhen, Icardi, Uğurcan, İlkay...

Bunların hepsi bizim duran varlıklarımız.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

Galatasaray’ın öz sermayesinin 13.5 milyar TL’ye ulaştığını belirten Özbek, bu büyüklükte sermayeye sahip kulübün dünyada nadir olduğunu söyledi. "Öz sermayesi pozitifte olan üç kulüpten biriyiz. Oyuncuların değerlemesi açısından en güçlü kulüp Galatasaray" diyen Özbek, altyapı ve futbol takımına yapılan yatırımların kulübün uzun vadeli değerini artırdığını vurguladı.

MAĞAZA GELİRLERİNİ AÇIKLADI

2024 yılında 3.2 milyar TL ciroya ulaşan Galatasaray mağazacılığı, 2025’in ilk üç ayında 1.6 milyar TL gelir elde etti.

Kulübün gelirlerinin yüzde 30 - 35’inin mağazacılıktan geldiğini belirten Özbek, Riva, Florya, Mecidiyeköy ve Kemerburgaz’daki projelerin de finansal portföye katkı sağladığını söyledi.

LIVERPOOL MAÇI

Galatasaray Başkanı, sporun ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde topluma moral verdiğini belirterek, Galatasaray-Liverpool maçında yaşanan coşkunun bunun en somut örneği olduğunu ifade etti. "Futbolun toplumsal olarak birleştirici özelliği var. Bizim de birinci görevimiz bu" dedi.

ALTYAPI HAMLESİ

Kulübün sosyal sorumluluk projelerine de değinen Özbek, Hakkari ve Cizre gibi bölgelerde spor okulları açarak gençlerin gelişimine katkı sağlamak istediklerini belirtti. 2026 hedeflerine yönelik altyapı ve akademi yatırımlarının sürdüğünü vurgulayan Özbek, Galatasaray markasını hem sportif hem de ekonomik olarak sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.