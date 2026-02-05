Dünyaca ünlü yıldız Samsun'a gelmek istemedi

Dünyaca ünlü yıldız Samsun'a gelmek istemedi
Yayınlanma:
Samsunspor taraftarını heyecanlandıran Raheem Sterling transferi iddiaları üzerine Karadeniz ekibinin basın sözcüsü Suat Çakır ilginç bir itirafta bulundu. Çakır, dünyaca ünlü yıldızın Samsun'a gelmek istemediğini anlattı.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çakır, Raheem Sterling transferi için ciddi yol alındığını ancak oyuncunun Türkiye’ye gelmek istememesi nedeniyle anlaşmanın bozulduğunu açıkladı.

ALİ YERLİKAYA'YA TEŞEKKÜR

Elayis Tavsan’ın Türk statüsüne geçtiğini belirten Çakır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür ederek, “Böylelikle bir yabancı kontenjan hakkımız doğdu. Hocamızın isteği doğrultusunda gerekli takviye yapılacaktır” dedi.
UEFA Konferans Ligi kadrosuna eklenecek isimleri duyuran Çakır, “İrfan Can Eribayat, Cherif Ndiaye ve Jaures Assoumou kadroya dahil edilecek. Genç statüsünden de Enes Albak’ı ekleyeceğiz. Bu oyuncuların katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Emre Kılınç ve Afonso Sousa’nın koşulara başladığını, Tanguy Coulibaly’nin ise salonda çalıştığını belirten Çakır, Mart ayı başında tüm oyuncuların hazır hale geleceğini söyledi.

TRABZONSPOR DERBİSİ AÇIKLAMASI

Cumartesi günü oynanacak Karadeniz derbisine de değinen Çakır, “Trabzonspor bizim dostumuz ve ezeli rakibimiz. Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Geçen sezon olduğu gibi bu hafta da galip gelerek ilk 5 hedefimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

