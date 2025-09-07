Dünya Şampiyonası finali öncesi Ebrar Karakurt'tan sürpriz paylaşım

Yayınlanma:
İtalya'ya karşı oynanacak olan Dünya Şampiyonası öncesi Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Karakurt tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları ile İtalya karşı karşıya gelecek. Tayland’da oynanacak olan final mücadelesi TSİ 15.30’da başlayacak.

Karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ebrar Karakurt, destekleri için taraftarlara teşekkür etti.

“TEK YÜREK, TEK BİLEK, TEK HEDEF”

Ebrar Karakurt paylaşımında “Gözlerimizde inanç, kalbimizde cesaret, sırtımızda ay-yıldız… Her topa vururken milyonların sesini, her sayıda milletimizin nefesini yanımızda hissedeceğiz. Bu mücadele yalnızca bizim değil, Türkiye’nin mücadelesi. Hep birlikte tek yürek, tek bilek, tek hedef: Dünya Şampiyonluğu” ifadelerini kullandı.

ebrar-karakurt-paylasim.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

