Dünya Kupası yolunda tarihi geri dönüş: 10 saniyede 9 sayı: Taraftar çıldırdı

Dünya Kupası yolunda tarihi geri dönüş: 10 saniyede 9 sayı: Taraftar çıldırdı
Yayınlanma:
Litvanya, Dünya Kupası Elemeleri’nde Büyük Britanya karşısında son 10 saniyede gelen mucizevi performansla galip geldi. Basketbol tarihine geçen maçın son anlarında heyecan fırtınası yaşandı.

Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde Litvanya ile Büyük Britanya arasında oynanan karşılaşma tarihe geçti. Kaunas’ta oynanan maçın son 10 saniyesine 87-80 geride giren Litvanya, Ignas Sargiunas’ın inanılmaz performansıyla sahadan 89-88 galip ayrıldı.

10 SANİYEDE 9 SAYI ATILDI

Maçın bitimine 10 saniye kala ilk üçlüğünü atan Sargiunas, taraftarlara yeniden umut verdi. Ardından Britanyalı Myles Hesson’un faul atışından yalnızca bir sayı çıkarmasıyla fark 6’ya indi. Bitime 3.5 saniye kala bir kez daha üçlük isabeti bulan Sargiunas, farkı tek sayıya düşürdü.

BASKETBOL TARİHİNE GEÇEN MAÇ

Büyük Britanya’nın mola dönüşünde yaptığı hatayı değerlendiren Sargiunas, topu kaparak yarı sahaya yakın bir noktadan üçüncü kez üçlük isabeti buldu. Bu basketle Litvanya 89-88 öne geçti ve karşılaşmayı kazandı.

TARAFTAR ÇILDIRDI

Kaunas’taki salonda büyük bir coşku yaşanırken, Litvanya taraftarları tarihi geri dönüşe tanıklık etti. Sargiunas maçı 27 sayıyla tamamladı ve adını basketbol tarihine yazdırdı.

EFSANELER ARASINA GİRDİ

Sargiunas’ın performansı, NBA tarihindeki unutulmaz anlarla kıyaslandı:

2004'te Tracy McGrady, Houston Rockets formasıyla San Antonio Spurs’e karşı 33 saniyede 13 sayı atmıştı.

1995'te Reggie Miller, New York Knicks’e karşı 9 saniyede 8 sayı üreterek galibiyeti getirmişti.

efsane.png

Ignas Sargiunas’ın 10 saniyede 9 sayı bulduğu bu tarihi performans, Dünya Kupası Elemeleri’nin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Litvanya’nın mucizevi geri dönüşü, basketbolseverler için uzun yıllar konuşulacak bir maç olarak tarihe geçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Spor
Dursun Özbek derbi için devreye girdi: Futbolcuları şaşkına çevirdi
Dursun Özbek derbi için devreye girdi: Futbolcuları şaşkına çevirdi
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Selimiye Spor'un rakibi Marmaris Belediye Spor: Maç öncesi taraftara çağrı
Selimiye Spor'un rakibi Marmaris Belediye Spor: Maç öncesi taraftara çağrı