Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde Litvanya ile Büyük Britanya arasında oynanan karşılaşma tarihe geçti. Kaunas’ta oynanan maçın son 10 saniyesine 87-80 geride giren Litvanya, Ignas Sargiunas’ın inanılmaz performansıyla sahadan 89-88 galip ayrıldı.

10 SANİYEDE 9 SAYI ATILDI

Maçın bitimine 10 saniye kala ilk üçlüğünü atan Sargiunas, taraftarlara yeniden umut verdi. Ardından Britanyalı Myles Hesson’un faul atışından yalnızca bir sayı çıkarmasıyla fark 6’ya indi. Bitime 3.5 saniye kala bir kez daha üçlük isabeti bulan Sargiunas, farkı tek sayıya düşürdü.

BASKETBOL TARİHİNE GEÇEN MAÇ

Büyük Britanya’nın mola dönüşünde yaptığı hatayı değerlendiren Sargiunas, topu kaparak yarı sahaya yakın bir noktadan üçüncü kez üçlük isabeti buldu. Bu basketle Litvanya 89-88 öne geçti ve karşılaşmayı kazandı.

TARAFTAR ÇILDIRDI

Kaunas’taki salonda büyük bir coşku yaşanırken, Litvanya taraftarları tarihi geri dönüşe tanıklık etti. Sargiunas maçı 27 sayıyla tamamladı ve adını basketbol tarihine yazdırdı.

EFSANELER ARASINA GİRDİ

Sargiunas’ın performansı, NBA tarihindeki unutulmaz anlarla kıyaslandı:

2004'te Tracy McGrady, Houston Rockets formasıyla San Antonio Spurs’e karşı 33 saniyede 13 sayı atmıştı.

1995'te Reggie Miller, New York Knicks’e karşı 9 saniyede 8 sayı üreterek galibiyeti getirmişti.

Ignas Sargiunas’ın 10 saniyede 9 sayı bulduğu bu tarihi performans, Dünya Kupası Elemeleri’nin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Litvanya’nın mucizevi geri dönüşü, basketbolseverler için uzun yıllar konuşulacak bir maç olarak tarihe geçti.