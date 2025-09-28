Domenico Tedesco ayrılığı resmen açıkladı

Domenico Tedesco ayrılığı resmen açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor maçı sonrası ayrılığı duyurdu.

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''İSTEDİĞİMİZ ŞEY DE BU''

Tedesco, "Kaleci hocamız var. Kendisi oyuncularla konuşuyor. Penaltı atıp atmak istemediklerini soruyor. Penaltı atabilecek 4-5 oyuncumuz var. Talisca atmak istediğini söyledi. Penaltıyı atmak istemesi bir özgüvendi ve karakter ortaya koydu. İstediğimiz şey de bu. Maç sonunda oyuncularıma birliktelikten bahsettim. İyi bir maç çıkardığımızı söyledim. Birlik olmaya ihtiyacımız vardı ve bugün bunu gösterdik." dedi.

AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI

''Gökhan Gönül ayrıldı mı?'' sorunu yanıtlayan Tedesco, “Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız.

Gökhan'ın yerine birini istemeyeceğiz. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Zeki Hoca var. Kendisi uzun yıllardır bu kulüpte, iyi bir insan ve çok iyi bir antrenör. Dürüst ve net şekilde bize yardımcı oluyor. Bizim için onun sorumluluğunun artması çok iyi. Böylesi bir değeri kenara itmek yerine daha çok faydalanmak daha iyi." cevabını verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

