Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Portekizli stoper Tiago Djalo, maçın ardından hakem Ali Şansalan’ın yönetimine tepki gösterdi.

Djalo, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bugün maçta savaştık. İkinci yarı bizim için biraz zor oldu, 2. golden sonra. Hakemlerle ilgili konuşmak istemem ama hakem bizi oyundan düşürdü, bize yardım etmedi. Hakem yönetimi aleyhimizeydi. Biz ekip olarak mücadele ettik. 3-1’den sonra maalesef 2 gol yemememiz gerekiyordu ama bunlar futbolda var.

"KAZANMAK İÇİN YETMEDİ"

Portekizli oyuncu ayrıca farklı pozisyonlarda görev aldığını hatırlatarak, “Birçok kez sol bek oynadım, elimden geldiğince takıma yardım etmek istedim. Kazanmak için yetmedi. 11’e 10’dan bağımsız, ikili mücadelelerde daha iyi olabilirdik. Biz de öğrenerek gelişeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş cephesinde hakem kararlarına yönelik eleştirilerin maç sonu da devam etti.