Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye olay yanıt

Fenerbahçe'nin Como'ya kiraladığı Diego Carlos'tan Sarı Lacivertli taraftarları şaşırtan bir hamle geldi.

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Brezilyalı stoper Diego Carlos’un sezon sonuna kadar İtalya Serie A ekiplerinden Como’ya kiralandığını duyurdu. Ancak kulübün sosyal medya paylaşımına Carlos’un verdiği yanıt, kısa sürede gündeme oturdu.

Sarı - Lacivertli kulübün açıklamasında, “Diego’ya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri yer aldı. Taraftarlar bu mesajı, oyuncuya yönelik bir gönderme olarak yorumladı. Carlos ise kulübün paylaşımına, “Tanrı bu sezon sizi korusun” şeklinde yanıt vererek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GÜNDEM OLDU

Carlos’un cevabı, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimileri bu mesajı bir sitem olarak değerlendirirken, kimileri ise oyuncunun mizahi bir üslupla vedalaştığını savundu. Paylaşım, kısa sürede X platformunda en çok konuşulanlar arasına girdi.

SAKATLI VE FORMA ŞANSI

32 yaşındaki Diego Carlos, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 5 maçta görev alabildi. Sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen oyuncu, kariyerinde daha önce Sevilla ve Aston Villa gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymişti.

