Derbiye sürpriz hakem: TFF açıkladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların hakemlerini duyurdu.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu.
İşte 5. hafta maçlarının hakemleri:
13 Eylül Cumartesi
17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor - Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu
14 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün
15 Eylül Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük