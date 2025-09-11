Derbiye sürpriz hakem: TFF açıkladı

Derbiye sürpriz hakem: TFF açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

ezan.webp
Fenerbahçe - Trabzonspor maçını hakem Ozan Ergün yönetecek

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların hakemlerini duyurdu.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu.

İşte 5. hafta maçlarının hakemleri:

13 Eylül Cumartesi

17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 Konyaspor - Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Spor
''Busenaz Sürmeneli beni şoka soktu''
''Busenaz Sürmeneli beni şoka soktu''
Fenerbahçe'de imzalar atıldı: 53 milyon euro
Fenerbahçe'de imzalar atıldı: 53 milyon euro