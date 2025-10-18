Derbinin ilk 11'leri belli oldu
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
HAKEM HALİL UMUT MELER
Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mehmet Akıncık yapacak.
Serdal Adalı'dan Rafa Silva İrfan Can Kahveci takası açıklaması
SÜPER LİG'DE 2. SIRADA
Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Topladığı 17 puanla Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR 8 PUANDA
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 7 maça çıktı ve 8 puan topladı.
İlhan Palut'un öğrencileri, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
DERBİDE İLK 11'LER BELLİ OLDU
Karadeniz derbisinin muhtemel 11'leri şu şekilde:
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Sakyi, Buljubasic, Emrecan, Jurecka.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Ounachu.