Derbinin ilk 11'leri belli oldu

Derbinin ilk 11'leri belli oldu
Yayınlanma:
Süper Lig'de Karadeniz derbisi oynanacak. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

HAKEM HALİL UMUT MELER

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mehmet Akıncık yapacak.

Serdal Adalı'dan Rafa Silva İrfan Can Kahveci takası açıklamasıSerdal Adalı'dan Rafa Silva İrfan Can Kahveci takası açıklaması

SÜPER LİG'DE 2. SIRADA

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Topladığı 17 puanla Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR 8 PUANDA

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 7 maça çıktı ve 8 puan topladı.

İlhan Palut'un öğrencileri, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

DERBİDE İLK 11'LER BELLİ OLDU

Karadeniz derbisinin muhtemel 11'leri şu şekilde:

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Sakyi, Buljubasic, Emrecan, Jurecka.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Ounachu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Spor
Fenerbahçe'deki hainler kim? Bu kişiler ne yaptı?
Fenerbahçe'deki hainler kim? Bu kişiler ne yaptı?
Serdal Adalı'dan Rafa Silva İrfan Can Kahveci takası açıklaması
Serdal Adalı'dan Rafa Silva İrfan Can Kahveci takası açıklaması