Derbi sonrası sekerek ayrılmıştı: Fenerbahçeli yıldızın son durumu belli oldu

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan maçta taraflar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Galatasaray, Leroy Sane’nin attığı golle öne geçti. Fenerbahçe’nin cevabı ise 90+5’te Jhon Duran’dan geldi.

STATTAN SEKEREK AYRILDI

Dev derbinin ardından stadı elinde buz torbasıyla sekerek terk eden Edson Alvarez’in durumu sarı-lacivertli taraftarları korkuttu.

CİDDİ BİR SAKATLIĞI YOK

Fanatik’in haberine göre Meksikalı futbolcunun durumu belli oldu. Oyuncunun, ciddi bir sakatlığının olmadığı maç içerisindeki darbeye bağlı olarak sektiği aktarıldı.

ATTIĞI GOL İPTAL EDİLDİ

Derbiye ilk 11’de başlayan Edson Alvarez, 44. dakikada fileleri havalandırdı. Ancak daha öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.