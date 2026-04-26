Derbi öncesi Ali Koç ve Okan Buruk'la ilgili flaş iddialar

Süper Lig'de lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek.

Dev maç Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yasin Yol yönetecek.

Günlerdir konuşulan, hakem atamasıyla da büyük tartışmalara neden olan derbi öncesi gazeteci Fatih Çekirge, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çekirge, Hürriyet'teki yazısında "Bugün oynanacak derbi öyle bir noktaya geldi ki.. Futbolu da, yeşil sahayı da aştı. Hele hakem tayini... Galatasaray’ın TFF’ye tavrı... Olayı siyaset kokan dedikodulara kadar taşıdı. O nedenle yeşil sahaları aştı diyorum. Aynı zamanda bu maç; Kulüp yönetimlerinin de kader maçı haline geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe için Hürmüz Boğazı’ndan daha zor ve gerilimli bir boğaza dönüştü" yorumunu yaptı.

"ALİ KOÇ'UN KAPISI ÇALINABİLİR"

Çekirge, şöyle devam etti:

Yıllardır şampiyonluk özleminde olan Fenerbahçe son dakika kayıplarıyla taraftarını çıldırtmış durumda.

Sadettin Saran ve yönetimi inanılmaz şekilde gergin.

Kaybederse teknik direktör ve yönetim değişikliği kapıda.

Çok eleştirildi. Çok kızıldı. Ama Ali Koç’un bir tavrı var ki unutulmaz...

Ali Koç başkanlığı bıraktı ama müthiş bir dürüstlükle maddi manevi desteğini sürdürdü.

Forma reklamlarına olan desteği devam etti.

Bunu da Sadettin Saran’a daha ilk günden söyledi.

Fenerbahçe kaybeder de bir seçim olursa, Saran’ın karşısına adaylar çıkacaktır.

Ali Koç’un kapısı tekrar çalınabilir.

"OKAN BURUK MESELESİ"

Galatasaray ise gizliden gizliye ciddi bir Okan Buruk sorunu yaşıyor. Başkan Dursun Özbek bunu dillendirmiyor. Ama içten içe bu soru işareti yönetimde bir virüs gibi yayılıyor.

Buruk son Gençlerbirliği maçında “neden as oyuncularını oynatmak yerine süre almamış oyuncuları tercih etti?” sorusu taraftarın ve yönetimin zihninde paslı bir vida gibi dönüyor.

Neden 9 yedek oyuncuyla çıktı?

Ve böylece Galatasaray elindeki kupadan oldu.

Bu soruya cevap olarak çok keskin iddialar var.

Şimdi Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk da riske girebilir

Buruk sonuçta 3 kez şampiyonluk yaşadı.

Bu nedenle Özbek nezdinde kredisi var olarak biliniyor

Ama daha keskin faktörler de var.

Elindeki ikinci ve en önemli şampiyonluk kupasını da kaybetmesi halinde;

“İstifa isteyen ıslıklar” öylesine gürültüyle çalabilir ki; Buruk belki de kendisi ayrılma noktasına gelebilir..

"HAKEM KRİZİ"

Bu derbideki kriz katsayısı futbolun ötesine geçti diyorum ya.. Daha hakem atamasında kriz tavan yaptı.

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak

Yasin Kol...

Siyaset dünyasında bu kadar keskin kulisler yok şu anda.

Sonuç olarak arkadaşlar; Bu pazar oynanacak derbi müthiş gerilimli; Yeşil sahanın da ötesinde; Futbolun da dışına taştı. Takımların yönetimlerini şiddetli bir deprem boyutunda sarsacak bir maç var pazar günü.

Tek isteğimiz;

İki takımın da isimlerine ve tarihlerine yakışır, centilmence bir futbol oynamalarıdır.