Derbi galibiyeti sonrası şampiyonluk yarışı karıştı

Derbi galibiyeti sonrası şampiyonluk yarışı karıştı
Yayınlanma:
İskoçya'da şampiyonluk yarışında heyecan dorukta! Geriye düştüğü Old Firm derbisinde Rangers'ı 3-1 yenen Celtic, bitime 2 hafta kala lider Hearts ile puan farkını 1'e indirdi.

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan derbi maçta Rangers'ı 3-1 yenen Celtic, bitime iki hafta kala şampiyonluk yolunda lider Hearts ile puan farkını 1'e indirdi.
Şampiyonluk Grubu'nda lider Hearts'ın dün Motherwell ile 1-1 berabere kaldığı haftada Celtic, "Old Firm" derbisinde Rangers'ı ağırladı.
Mikey Moore'un 9. dakikada attığı golle Rangers'ın öne geçtiği karşılaşmada, ev sahibi ekip 23. dakikada Hyun-Jun Yang ile berberliği yakaladı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK GALİBİYET

Celtic, Daizen Maeda'nın 53 ve 57. dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.
Sezonun bitimine 2 hafta kala Şampiyonluk Grubu'nda Hearts 77 puanla liderlik koltuğunda otururken, Celtic 76 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Ligin son haftasında Celtic, sahasında Hearts'ı konuk edecek. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Spor
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: Canlı yayında duyurdu
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: Canlı yayında duyurdu
Arda Turan tarih yazdı: Shakhtar Donetsk şampiyon oldu
Arda Turan tarih yazdı: Shakhtar Donetsk şampiyon oldu
Mauro Icardi'den veda gibi paylaşım
Mauro Icardi'den veda gibi paylaşım