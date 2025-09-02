Denizlili iş adamı Denizli kaybetsin diye prim sözü verdi

Türkiye Kupası ilk tur maçında Denizli İdmanyurdu ile Nazillispor karşı karşıya gelecek.

3 Eylül Çarşamba günü Denizli İdmanyurdu’nun ev sahipliğinde oynanacak olan mücadele saat 15.00’te başlayacak.

DENİZLİLİ İŞ ADAMI RAKİBE PRİM SÖZÜ VERDİ

Karşılaşma öncesi iki tarafın da hazırlıkları devam ederken Nazillispor’a sürpriz bir destek geldi. Denizlili iş adamı Mesut Özkaya, Nazillispor’un galip gelmesi için 200 bin TL prim verme kararı aldı.

Mesut Özkaya’ya teşekkür eden Nazillispor açıklamasında “Türkiye Kupası’nda çarşamba günü oynayacağımız Denizli İdmanyurdu karşılaşması öncesinde, Denizlili iş insanı Mesut Özkaya, takımımız için 200.000 TL prim açıkladı. Nazillispor camiası olarak, göstermiş olduğu bu anlamlı motivasyon desteği için Mesut Özkaya’ya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.