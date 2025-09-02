Denizlili iş adamı Denizli kaybetsin diye prim sözü verdi

Denizlili iş adamı Denizli kaybetsin diye prim sözü verdi
Yayınlanma:
Denizlili iş adamı Mesut Özkaya, Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak olan Nazillispor'a prim sözü verdi.

Türkiye Kupası ilk tur maçında Denizli İdmanyurdu ile Nazillispor karşı karşıya gelecek.

3 Eylül Çarşamba günü Denizli İdmanyurdu’nun ev sahipliğinde oynanacak olan mücadele saat 15.00’te başlayacak.

DENİZLİLİ İŞ ADAMI RAKİBE PRİM SÖZÜ VERDİ

Karşılaşma öncesi iki tarafın da hazırlıkları devam ederken Nazillispor’a sürpriz bir destek geldi. Denizlili iş adamı Mesut Özkaya, Nazillispor’un galip gelmesi için 200 bin TL prim verme kararı aldı.

Mesut Özkaya’ya teşekkür eden Nazillispor açıklamasında “Türkiye Kupası’nda çarşamba günü oynayacağımız Denizli İdmanyurdu karşılaşması öncesinde, Denizlili iş insanı Mesut Özkaya, takımımız için 200.000 TL prim açıkladı. Nazillispor camiası olarak, göstermiş olduğu bu anlamlı motivasyon desteği için Mesut Özkaya’ya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Spor
Kerem Aktürkoğlu 1. Lig ekibini havalara uçurdu
Kerem Aktürkoğlu 1. Lig ekibini havalara uçurdu
Uğurcan Çakır'ın nasıl tehdit edildiğini açıkladı
Uğurcan Çakır'ın nasıl tehdit edildiğini açıkladı
Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye olay yanıt
Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye olay yanıt