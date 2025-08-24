Deniz Çoban: Penaltı verilmeliydi

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

İşte pozisyonlara yapılan yorumlar:

Fenerbahçe'nin 4. dakikada penaltı beklediği pozisyon:

Deniz Çoban: VAR'ın çağırması sonrası penaltı verilmeliydi.

Bülent Yıldırım: VAR müdahalesi ve penaltı gerekirdi. Sarı kart olmalıydı, çok net.

Bahattin Duran: Kocaelisporlu oyuncu topa bakmadı. Çağlar topa vuracakken çekildi. Net penaltı.

6. dakikada Jhon Duran'a topsuz alanda yapılan müdahale sonrası devam kararı:

Bülent Yıldırım: Net faul ve sarı kart. Faulü yapan, penaltı pozisyonundaki oyuncu.

Deniz Çoban: Net bir sarı kart. Topsuz alan ihlali. 2 sarı kart ve 1 ikazlık hareket yaptı bu oyuncu.

Bahattin Duran: Net bir sarı kart ve faul. Bu oyuncu 6 dakikada 3 faul yaptı. 2 tanesini sarı kartlık.

Kocaelispor'un golü öncesi faul kararı:

Bülent Yıldırım: Faul kararı doğru, kart gerekmez.

Deniz Çoban: Faul kararı doğru, umut vaad eden atak olduğu için sarı kart olmalı.

Bahattin Duran: Hakeme katılırım ama en doğru karar faulle birlikte sarı kart.

Anderson Talisca'nın iptal olan golü:

Bülent Yıldırım: VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil ama geçen hafta Cenk Tosun'un Göztepe maçındaki pozisyonuna VAR karıştıktan sonra bir şey diyemiyorum. Gol iptali doğru karar.

Deniz Çoban: Her ülkede VAR'ın çıtası farklı. Hakem burada faulü çalsa iş biter, kimse buna faul değil diyemez. VAR buna girince tartışmalar beraberinde geliyor. Buna karıştı, ona niye karışmadı oluyor. Net bir faul. Bizim ülkedeki çıta buraya geldi.

Bahattin Duran: Sahada net bir faul. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşansa bu pozisyon VAR buna karışmazdı. Bizim ülkemizdeki VAR çıtası daha düşükte. Bizim ülkemize göre doğru.