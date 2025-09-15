Deniz Çoban: Kırmızı kart net! Olacak bir durum değil

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki çok konuşulan hakem kararlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Yayıncı kuruluştaki programda konuşan Çoban, "En-Neysri'nin şutunda top çizgiyi geçti mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Bunu değerlendirmek için hakem olmaya gerek yok. Bu gözle görmektir. Eğer pozisyon öncesi ofsayt varsa bile VAR burada çizgiyi çekip hakemi uyarması gerekiyordu. Çizgiler gelmediğine göre VAR bunun gol olduğunu düşünmüyor."

Çoban, Fenerbahçe'nin golü öncesi ofsayt olduğu tartışmalarını da şöyle değerlendirdi:

"Burada tartışma konusu En-Nesyri'nin durduğu konum olabilir ama rakibe herhangi bir etkisi olmadığı ve kalecinin görüş açısını kapatmadığı için ofsayt olmaz."

Okay Yokuşlu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili "Burada kırmızı kart net" diyen Çoban, "Ayrıca Savic hakem kartını değiştirirken, hakemin otoritesini sarsmaya yönelik hareketleri var. Minimum sarı kart göstermesi gerekirdi" yorumunu yaptı.

Çoban, "Onuachu ikinci sarıdan kırmızı görmeli miydi?" sorusuna da "Hakemin ilk pozisyonda hata yapması bunu görmezden gelmesine neden olacak bir durum değil. Bu açık bir sarı kart. Aleni bir şekilde hakemi protesto ediyor" karşılığını verdi.

Deniz Çoban, maçın en çok konuşulan pozisyonu Onuachu'nun iptal edilen golüyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Etraflıca konuşmaya gerek yok. Bu pozisyona hakem yaşandığı anda düdük çalsaydı. Bunu ekrana bile getirmezdik. Buna faul diyene saygı duyarsınız. Değil diyene de saygı duyarsınız. VAR'ın prensiplerinde çok temel bir kural vardır. Burada kontrolsüz bir müdahale olmalı. Kontrolsüz bir müdahale yok burada. Bu nedenle açık ve yanlış bir VAR müdahalesi."

