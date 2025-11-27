Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı: Görenler cep telefonuna sarıldı

Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı: Görenler cep telefonuna sarıldı
Yayınlanma:
Barcelona’nın Brezilyalı efsanesi Dani Alves, İspanya’nın Girona kentindeki bir kilisede vaaz vermeye başladı. Kilisede bulunanlar o anları cep telefonuyla kaydetti.

Futbol kariyerinde sayısız başarıya imza atan Dani Alves, bu kez farklı bir sahnede dikkat çekti. İspanya’nın Girona kentinde bir kilisede vaiz olarak görev yapmaya başlayan Alves, verdiği vaazda inanç üzerine mesajlar verdi.

BİRDEN AYAĞA KALKTI! HERKES TELEFONA SARILDI

Vaaz sırasında görüntülenen Alves, “Tanrı’nın sizden uzakta olduğunu düşünmeyin. O, burada olan Tanrı’dır. Oradaki Tanrı, buradaki Tanrı’nın aynısıdır” sözleriyle cemaatine seslendi. Kilisedekiler şaşkınlıklarını gizleyemezken cep telefonuna sarılıp eski yıldız futbolcuyu kayda aldılar.

Cinsel saldırı suçundan 14 ay hapis yatan Dani Alves, Katalonya mahkemesi tarafından beraat ettirildi. Girona'da bir kilisede vaaz verirken görüntülendi.

RADİKAL DEĞİŞİM

Geçtiğimiz haftalarda vaizliğe başlamasını açıklayan Alves, “Tanrı ile bir anlaşma yaptıktan sonra hayatımda radikal bir değişiklik yaptım” ifadelerini kullanmıştı.

STATTAN KİLİSEYE

Barcelona formasıyla uzun yıllar başarılar yaşayan Brezilyalı yıldız, futbol sahasından sonra ruhani bir yolculuğa adım atarak dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Spor
Arda Turan dünya liderleriyle birlikte Erdoğan'a da seslendi
Arda Turan dünya liderleriyle birlikte Erdoğan'a da seslendi
Süper Lig kulübü Cenk Tosun'u resmen açıkladı
Süper Lig kulübü Cenk Tosun'u resmen açıkladı
Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde nasıl oynayacağını açıkladı
Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde nasıl oynayacağını açıkladı