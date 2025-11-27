Futbol kariyerinde sayısız başarıya imza atan Dani Alves, bu kez farklı bir sahnede dikkat çekti. İspanya’nın Girona kentinde bir kilisede vaiz olarak görev yapmaya başlayan Alves, verdiği vaazda inanç üzerine mesajlar verdi.

BİRDEN AYAĞA KALKTI! HERKES TELEFONA SARILDI

Vaaz sırasında görüntülenen Alves, “Tanrı’nın sizden uzakta olduğunu düşünmeyin. O, burada olan Tanrı’dır. Oradaki Tanrı, buradaki Tanrı’nın aynısıdır” sözleriyle cemaatine seslendi. Kilisedekiler şaşkınlıklarını gizleyemezken cep telefonuna sarılıp eski yıldız futbolcuyu kayda aldılar.

Cinsel saldırı suçundan 14 ay hapis yatan Dani Alves, Katalonya mahkemesi tarafından beraat ettirildi. Girona'da bir kilisede vaaz verirken görüntülendi.

RADİKAL DEĞİŞİM

Geçtiğimiz haftalarda vaizliğe başlamasını açıklayan Alves, “Tanrı ile bir anlaşma yaptıktan sonra hayatımda radikal bir değişiklik yaptım” ifadelerini kullanmıştı.

STATTAN KİLİSEYE

Barcelona formasıyla uzun yıllar başarılar yaşayan Brezilyalı yıldız, futbol sahasından sonra ruhani bir yolculuğa adım atarak dikkatleri üzerine çekti.