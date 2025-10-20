Çukurova Belediyesi'nden Dünya çapında zafer

Çukurova Belediyesi'nden Dünya çapında zafer
Yayınlanma:
Cappadocia Ultra Trail'de takım halinde zirve Çukurova Belediyesi'nin oldu. Dünyaca ünlü elit atletlerin yarıştığı Salomon Cappadocia Ultra Trail 2025’te büyük mücadele yaşandı.

Çukurova Belediyesi Maraton Takımı, dünyanın en prestijli dayanıklılık yarışlarından biri olan Salomon Cappadocia Ultra Trail 2025’te tarihi bir başarıya imza attı.
79 ülkeden 2 bin 406 sporcunun katıldığı zorlu organizasyonda takım halinde birinci olan Çukurova ekibi, Türkiye’ye uluslararası alanda büyük gurur yaşattı.

Takım başarısının yanı sıra bireysel performansıyla da dikkat çeken Çukurova Belediyesi sporcusu Koray Het, genel klasmanda ikinci sırada yer alarak kürsüye çıktı.

salomon12.jpeg

GENEL KLASMANDA BÜYÜK BAŞARI

Het’in bu derecesi, Türk atletizmi adına önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

EMRAH KOZAY TEBRİK ETTİ

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

Salomon Cappadocia Ultra Trail 2025’te büyük gurur yaşadık.
79 ülkeden binlerce sporcunun yarıştığı bu önemli organizasyonda Çukurova Belediyesi Maraton Takımımız birinci olurken, sporcumuz Koray Het genel klasmanda ikinci oldu.
Tüm sporcularımızı ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.

salomon1.jpeg

Son yıllarda spora ve sporcuya verdiği destekle öne çıkan Çukurova Belediyesi'nin bu zaferi dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

