Coulibaly Samsunspor'a imzayı attı

Yayınlanma:
Süper Lig temsilcisi Samsunspor, transfer döneminin son günlerinde kadrosunu dikkat çekici bir isimle güçlendirdi.

Geçen sezon Süper Lig'deki çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Samsunspor Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Coulibaly, futbol eğitimini Paris Saint-Germain altyapısında aldıktan sonra Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart’ta profesyonel kariyerine adım attı.
Dört sezon boyunca Bundesliga’da mücadele eden genç oyuncu, 2023-2024 sezonunda Montpellier formasıyla Ligue 1 ve Ligue 2 tecrübesi kazandı. Geçtiğimiz sezon 26 maçta görev alarak 3 gol katkısı sundu.

TECRÜBELİ YILDIZ

1,79 m boyundaki Coulibaly, sağ kanatta görev yapan dinamik bir hücum oyuncusu. Hızı, çalım yeteneği ve pozisyon alma becerisiyle dikkat çeken futbolcu, gerektiğinde sol kanat ve forvet arkası gibi farklı bölgelerde de oynayabiliyor. Bu çok yönlülük, Samsunspor’un hücum hattına esneklik kazandıracak.

RESMİ AÇIKLAMA

Samsunspor, transferi sosyal medya hesaplarından şu sözlerle duyurdu:

Kulübümüz, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Artık yeni yolculuğunda Atatürklü Arma için sahaya çıkacak!
Samsunspor ailesine hoş geldin Tanguy.

Bu transfer, Samsunspor’un Avrupa tecrübesi olan oyunculara yönelme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

