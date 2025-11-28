Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 1997 doğumlu Çinli orta oyuncu Wang Yuanyuan ile resmi sözleşme imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta gerçekleştirilen imza töreninde kulüp yöneticileri hazır bulunurken, yeni transferin stadyum müzesini gezmesi ve Metin Oktay pozu vermesi dikkat çekti.

GALATASARAY MÜZESİNİ GEZDİ

İmza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Voleybol Takımları İdari Menajeri Neslihan Turan ve Kadın Voleybol Takımı Menajeri Neşve Büyükbayram katıldı. Yuanyuan, imza öncesinde kulüp müzesini gezerek Galatasaray tarihi hakkında bilgi aldı. Ardından Rams Park zeminine çıkan oyuncu, Başkan Dursun Aydın Özbek ile bir araya geldi ve başarı dileklerini aldı.

Wang Yuanyuan, Dursun Özbek'le kameralara poz verdi

"KUPAYI GETİRECEĞİZ"

Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, transfer sürecinin zorlu geçtiğini vurguladı ve şöyle konuştu:

Geçen sene başlayan zorlu bir transfer süreciydi. Başka kulüpler de oyuncumuza talipti. Wang geldiği günden beri bir Galatasaray aşığı olmuştu. Burada olduğu için çok mutluyuz. Şimdi CEV Cup’taki iddiamız daha da arttı. Kupayı getirmek için kadromuzu tamamlıyoruz. Tek eksik kalan şey CEV Cup, onu da getireceğiz.

Wang Yuanyuan: Çok mutluyum

Yeni transfer Wang Yuanyuan ise Galatasaray ailesine katılmanın heyecanını dile getirdi:

Kariyerimde ilk defa yurt dışında oynayacağım. Umarım takımla beraber büyüyeceğiz, gelişeceğiz ve önemli başarılar elde edeceğiz.

Galatasaray taraftarları Instagram’da bile beni çok sıcak karşıladı. Umarım taraftarlar beni desteklemeye devam eder ve takıma önemli katkılar sağlarım.