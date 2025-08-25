Çınar Serdaroğlu uluslararası yarışta zirveye çıktı

220 sporcunun yarıştığı 3.300 metrelik bisiklet yarışında MCT NOx MTB UCI Team'in genç sporcusu Çınar Serdaroğlu, Genç Erkekler Kategorisinde birinci oldu.

Kahramanmaraş’ın Başkonuş Yaylası, uluslararası bisiklet camiasını buluşturan önemli bir yarışa ev sahipliği yaptı. 25 farklı ilden ve farklı ülkelerden gelen sporcuların katılımıyla düzenlenen organizasyonda, 220 sporcu Avrupa standartlarına uygun, bol teknik detay içeren 3.300 metrelik parkurda mücadele etti.

TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI ARENADA TEMSİL EDECEK

Türkiye’nin tek uluslararası dağ bisikleti takımı olan MCT NOx MTB UCI Team, organizasyonda dikkatleri üzerine çekti. Takımın genç sporcusu Çınar Serdaroğlu, Genç Erkekler Kategorisinde üstün bir performans göstererek birinciliği elde etti. Serdaroğlu, bu başarısıyla uluslararası platformda Türkiye’yi temsil edecek sporcular arasında yerini aldı.

SAMET BASTATAR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Öte yandan Türkiye genelinde ayrı bir klasmanda yapılan değerlendirmede, Türkiye Şampiyonu unvanını Samet Baştatar kazandı.

Yarışın sponsorları arasında bulunan MCT Technic, sadece çevre teknolojilerindeki yatırımlarıyla değil, spora ve gençlere verdiği destekle de ön plana çıktı.

"SEVGİ, İNANÇ VE KARDEŞLİKLE HER ZORLUĞU AŞMAK MÜMKÜN"

MCT Technic Kurucusu ve takımın başkanı Hacı Yılmaz, organizasyon sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Asrın felaketi sonrası Kahramanmaraş’ta ayakta kalmaya çalışan bisiklet kulübüne el uzattık. Bugün burada, hem ülkemizde hem uluslararası arenada büyük başarılar elde eden gençlerimizi görmek bizler için gurur verici. MCT NOx MTB UCI Team, Türkiye’yi dünya çapında temsil edecek tek dağ bisikleti takımı oldu. Bu tablo bize gösteriyor ki; sevgi, inanç ve kardeşlikle her zorluğu aşmak mümkün. MCT Technic olarak çevre teknolojilerinde olduğu gibi sporda da sürdürülebilir bir geleceğe inanıyor ve genç sporcularımızın yanında durmaya devam ediyoruz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

