Chelsea 6 maç sonra puan almayı başardı

Premier Lig'de Liverpool ile 1-1 berabere kalan Chelsea, ligde 6 maç sonra puan almayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Liverpool, Anfield Road Stadı'nda tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ve ligde 6 maçtır puan alamayan Chelsea'yi ağırladı.

KAZANAN ÇIKMADI

Karşılaşmada Liverpool'un golünü 6. dakikada Ryan Gravenberch atarken konuk takımın golü 35. dakikada Arjantinli Enzo Fernandez'den geldi.
Bu beraberlikle 4. sıradaki Liverpool puanını 59'a, 9. basamaktaki Chelsea ise 49'a çıkardı.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Premier Lig'de oynadığı 36 maçta 17 galibiyet alan Liverpool, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayarak topladığı 59 puanla 4. sırada yer alıyor.
Chelsea ise 36 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 49 puanla 9. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

