Cenk Tosun direkten dönmüş!

Cenk Tosun direkten dönmüş!
Yayınlanma:
Kocaelispor'un Serdar Dursun'u transfer etmesinin nedeni ortaya çıktı.

Kocaelispor, uzun süre aradığı santrfor transferinde son anda Serdar Dursun'da karar kıldı.

Özgür Kocaeli'den Hayrettin Albayrak transferin sürecini anlatırken, Fenerbahçeli Cenk Tosun'la ilgili de dikkat çeken bir ifade kullandı.

Albayrak şöyle yazdı:

- Santrfor transferinde rota yerliye dönünce Kocaelispor’a önerilen Serdar Dursun’da karar kılındı. Aslında Serdar Dursun epeydir gündemimizdeydi. Geçen sezon başı da istemiştik. Serdar Dursun transferi bir gece yarısı operasyonuydu. Geç saatlerde kendisiyle sözleşme imzalandı. Almanya 2.Ligi’nin gol kralı Serdar. Fenerbahçe’deki dönemi de hiç fena değildi ama son birkaç yıldır düşüşte. Geçen sezonun ilk yarısında Alanyaspor’da tek bir gol katkısı bile olmadı, ikinci yarıda İsmail Kartal’ın takımı Persepolis’e gitti 6 gol attı.

- Taraftarın önemli bölümü Cenk Tosun gelse çok dahi iyi olurdu görüşünde. Evet Cenk Tosun pivot santrafor özellikleri taşıyan bir isim ama Serdar Dursun’dan daha farklı olarak hareketli ve çok yönlü forvet. Yani bence de Cenk Tosun tercihi daha yerinde olurdu. Bildiğim kadarıyla girişim yapıldı ama maliyetten dolayı olmadı.

- Yapacak bir şey yok. Sezona kadro planlamamızda tek santrforla başlamış, ilk 4 haftayı öyle oynamıştık. Şimdi ikinci bir santrforumuz var. Alternatifimiz oldu. Maliyeti nedir, çok yüksek paralar verilmiş midir bilemiyorum. İnşallah uygun bir rakamı anlaşılmıştır. Malili orta saha Habib Keita ve Serdar Dursun transferleri camiamıza hayırlı olsun. Umuyorum ki beklentileri karşılarlar.

Kocaelispor imzayı attırdı: Balogh Süper Lig'deKocaelispor imzayı attırdı: Balogh Süper Lig'de

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Spor
Fenerbahçe Trabzonspor: Açık ara fark attı
Fenerbahçe Trabzonspor: Açık ara fark attı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Nuri Şahin resmen açıklandı
Nuri Şahin resmen açıklandı