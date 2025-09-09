Cem Kavçak pembe tablo çizdi

Transfer yasağını son anda aşarak yeni oyuncularına lisans çıkaran kırmızı-beyazlılar, zorlu süreci atlatmayı başardı.

Aydın deplasmanında kaybedilen 2 puan için üzgün olduklarını belirten teknik direktör Cem Kavçak, özellikle beraberlik golünden sonra sahaya karakter koyan ve istekli bir oyun sergileyen takımının performansından memnun olduğunu ifade etti. “Bu oyun, ilerisi için bize ışık veriyor” diyen deneyimli teknik adam, eksikleri analiz ederek daha hazır bir Balıkesirspor izlettireceklerini söyledi.

TAM GAZ DEVAM

Cumartesi günü oynanacak Tire 2021 FK karşılaşması öncesi hazırlıklarını sürdüren Bal-Kes, bu maçta hem oyun kalitesini artırmayı hem de galibiyetle moral kazanmayı hedefliyor. Kavçak, “Az hata yapan, daha organize bir takım olacağız. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan edeceğiz” diyerek iddialı konuştu.

RAKİP YALOVA

Lig mücadelesinin ardından Balıkesirspor, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Yalova FK 77’yi evinde ağırlayacak.