Çaykur Rizespor Samsunspor'u dağıttı

Çaykur Rizespor ve Samsunspor, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele, Çaykur Rizespor'un 4-1'lik galibiyeti ile bitti.

Ev sahibine 3 puanı getiren golleri 39. ve 50. dakikalarda Augusto, 43. dakikada Mocsi ve 45+3'te Laçi kaydetti.

Samsunspor'un tek golünü 90+3'te Ndiaye attı.

Ayrıca Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, 40. dakikada kırmızı kart gördü.

GÜNCEL PUAN DURUMU

Bu sonuçla Çaykur Rizespor, puanını 33 yaparak 10. sırada yer aldı.

Samsunspor ise 36 puanda kalarak 7. sırada bulundu.

