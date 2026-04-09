Çaykur Rizespor Samsunspor'u dağıttı
Süper Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.
Çaykur Rizespor ve Samsunspor, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele, Çaykur Rizespor'un 4-1'lik galibiyeti ile bitti.
Ev sahibine 3 puanı getiren golleri 39. ve 50. dakikalarda Augusto, 43. dakikada Mocsi ve 45+3'te Laçi kaydetti.
Samsunspor'un tek golünü 90+3'te Ndiaye attı.
Ayrıca Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, 40. dakikada kırmızı kart gördü.
GÜNCEL PUAN DURUMU
Bu sonuçla Çaykur Rizespor, puanını 33 yaparak 10. sırada yer aldı.
Samsunspor ise 36 puanda kalarak 7. sırada bulundu.
MAÇIN DETAYLARI
- Stat: Çaykur Didi
- Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Suat Güz
- Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan (Dk. 63 Emir Ortakaya), Hojer (Dk. 79 Furkan Orak), Taylan Antalyalı, Augusto (Dk. 72 Muhammet Taha Şahin), Olawoyin, Laçi (Dk. 72 Buljubasic ), Mihaila, Sowe (Dk. 79 Pierrot)
- Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Holse, Makoumbou, Ntcham (Dk. 78 Mouandilmadji), Elayis Tavsan (Dk. 67 Yalçın Kayan), Ndiaye, Coulibaly (Dk. 86 Sousa)
- Goller: Dk. 39 ve 50 Augusto, Dk. 43 Mocsi, Dk. 45+3 Laçi (Çaykur Rizespor), Dk. 90+ 3 Ndiaye (Samsunspor)
- Sarı kartlar: Dk. 30 Tomasson (Samsunspor), Dk. 50 Augusto, Dk. 70 Hojer (Çaykur Rizespor)