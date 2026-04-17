Buruk'a tarihi ceza: TFF gece yarısı duyurdu

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı. Galatasaray ve teknik direktör Okan Buruk'u ilgilendiren bir karar da çıktı.

Kocaelispor maçındaki olaylar nedeniyle kurula sevk edilen Galatasaray'ın da cezası belli oldu.
"GALATASARAY A.Ş.’nin, 12.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107, GÜNEY TRİBÜN 118numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine..."

PFDK kararları içinde en dikkat çekeni ise teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'la ilgili olan karar oldu.

Tarihe geçecek göre ilk kez bir teknik direktörün 16 yaşındaki oğlu boynundaki kulüp görevlisi kartıyla soyunma odası koridorunda hakemlere yönelik hareketi nedeniyle ceza aldı.

"Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi ALİ YİĞİT BURUK’un, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına..."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

