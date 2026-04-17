Yıkıldı Zehra: Vargas ile Arina'yı böyle görünce

VakıfBank kaptanı Zehra Güneş, Fenerbahçe Medicana maçına şampiyonluk hayaliyle çıkmıştı. Ama Melissa Vargas ile Arina Fedorovtseva karşısında direnemedi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play off serisi 4. maçına şampiyonluk için çıkmıştı VakıfBank ve kaptanı Zehra Güneş.
Seride VakıfBank 2-1 öndeydi, bu maçı da kazanıp şampiyon olmak hedefti.
Ancak Zehra'nın hayallerini Fenerbahçeli Melissa Vargas ile Arina Fedorovtseva yıktı.

Arina Melissa şah Zehra Marina mat!
Maça Melissa Vargas ile Arina Fedorovtseva damgasını vurdu, Zehra'nın blokları da onları durduramadı.

21-25, 25-19, 25-22, 18-25 ve 15-11'lik setlerle Fenerbahçe Medicana 3-2 kazandı ve şampiyon 5. maça kaldı.


Kazananın 2025-2026 sezonu şampiyonu olacağı serinin beşinci ve son maçı 19 Nisan Pazar günü saat 19.00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.

MELİSSA 28, ARİNA 16 SAYI YAPTI

Maçın dengesini bozan ikili Melissa Vargas ile Arina Fedorovtseva oldu.
Melissa Vargas, Zehra'nın önderliğindeki 2'li hatta 3'lü bloklara rağmen 28 sayıya imza attı.

Arina da ona 16 sayıyla eşlik edince VakıfBank da Zehra Güneş de teslim oldu.

Şimdi iş 5. maça kaldı.
Şampiyon kim olacak? VakıfBank mı, Fenerbahçe mi?
Sorunun cevabı pazar akşamı belli olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

