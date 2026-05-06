Bursaspor transferi açıkladı: Enes Çelik duyurdu

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, transfer konusunda açıklamalarda bulunurken, yeni bütçelerini de duyurdu. Çelik, yabancı bir futbolcu transferini tamamladıklarını söyledi.

TFF 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e çıkan Bursaspor'un başkanı Enes Çelik, yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik, şunları söyledi:
"Bu şehirdeki kenetlenmenin, taraftarımızın her şeye verdiği büyük desteği en son fetih formasında gördünüz. Dün yine sordum. 2 bin forma daha satılmış. 1,5 günde 17 bini geçen bir forma sayısı şunu ifade ediyor. 2011'de biz şampiyon olduğumuz yıl 21 bin forma satmıştık. Neredeyse 2 günde bu forma sayısına ulaşacağız. 57 bin zaten satmıştık. Bizim en önemli amaçlarımızdan biri de sportif anlamdaki gelirlerimizle diğer yapacağımız projeler kulübe kar kalacak şekilde yolculuğumuzu devam ettirebilmek. Bu da çok önemli. Forma satışıyla, kombine satışıyla. Bu vesileyle yine taraftarlarımıza sözümüzü yerde bırakmadıkları için teşekkür ediyorum."

5 YABANCI 2 YERLİ TRANSFER

Çelik, yeni sezonda 5 yabancı ve 2 yerli oyuncuyu takıma katmayı planladıklarını belirterek şöyle devam etti:
"Bu noktada 12 milyon avroluk bütçe çalışmamız var. Maaşlar, A takıma yapacağımız tüm harcamalar, bonservis harcamaları, maaş giderleri, 10-11 ay boyunca yapacağımız tüm giderler, kamp giderleri de dahil oluşturduğumuz bütçe bu. 'Geçer' diye herkes yorum yapıyor ama bunun altında olur diye düşünüyorum, inşallah. Devre arasında yaptığımız transferler aslında bu senenin de transferleriydi. O transferler olmasaydı belki bu kadar rahat çıkamayacaktık. Şu anda da belki 3 yerli değil, 6 yerli alacağız diyecektim size. Dolayısıyla rakiplerimize de bakınca sıfırdan kadrolar kuracaklar. Biz o noktada avantajlıyız."
Yabancı bir transferin tamamlandığı bilgisini veren Çelik, 2 oyuncu için de sürecin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

