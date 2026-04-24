Bursaspor yeni projeler için masada

Yayınlanma:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetimiyle bir araya gelerek kentin ortak değeri için hayata geçirilecek işbirliklerini görüştü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, TFF 1'inci Lig’e yükselen Bursaspor’da başkan Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Bursaspor'un geleceği ve camiayı heyecanlandıracak yeni adımlar üzerine gerçekleştirilen görüşmede, tam destek mesajı verildi.
Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen buluşmada, yeşil-beyazlı kulübün ortak bir değer olduğu bilinciyle; gençlere ve çocuklara yönelik hayata geçirilecek projeler masaya yatırıldı.
Destek paketleri, ortak sosyal sorumluluk projeleri ve kurumsal iş birlikleri üzerine kapsamlı istişarelerde bulunulurken, kentin spor vizyonu adına önemli kararların eşiğine gelindi.

''MÜJDELER YAKINDA''

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursaspor’un şampiyonluğunu bir kez daha tebrik ederken, taraftarları ve Bursa halkını heyecanlandıracak, "Bursasporumuzun şampiyonluğundan dolayı kendilerini bir kez daha tebrik ettik. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik hayata geçireceğimiz destekler ve ortak projeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Çok yakında bu başlıklarda hemşerilerimizle müjdelerimizi paylaşacağız" mesajını paylaştı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Spor
Arda Turan federasyona sitem etti
Arda Turan federasyona sitem etti
İstanbul'da Formula 1 seferberliği: 2 ilçede yollar kapatılacak
İstanbul'da Formula 1 seferberliği: 2 ilçede yollar kapatılacak
Sinan Engin Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı
Sinan Engin Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı