Süper Lig’in eski yıldızı hayatını kaybetti

Süper Lig’in eski yıldızı Michael Eneramo, geçirdiği kalp krizi sonucunda 40 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye’de Beşiktaş, Sivasspor, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor’da forma giyen Michael Eneramo’dan acı haber geldi.
Eneramo, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ANTRENMANDA FENALAŞTI

Nijerya kaynaklarında yer alan bilgilere göre; Michael Eneramo, Kaduna Eyaleti’nde bir antrenman sırasında bayılması sonrası vefat etti.

ANİDEN YERE YIĞILDI

İlk raporlara göre, olay Kaduna’daki U/Yelwa Mini Stadyumu’nda yaşandı.
40 yaşındaki Michael Eneramo’nun antrenman sırasında bir anda yere yığıldığı aktarıldı.
Hastaneye kaldırılan Eneramo, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nijerya Futbol Federasyonu, yaptığı resmi açıklama ile eski milli futbolcularının vefat ettiğini doğruladı.

2013 YILINDA KALP SORUNU ÇIKMIŞTI

2013 yılında Sivasspor’dan Beşiktaş’a transfer sürecinde sağlık kontrolünden geçen Michael Eneramo’nun kalbinde ciddi bir problem tespit edilmişti. Yapılan incelemeler sonucunda Nijeryalı forvetin kalp krizi geçirme riski taşıdığı belirlendiği için sahaya çıkmasına izin verilmemişti.
Detaylı tetkiklerde Eneramo’nun kalp kaslarının yeterince verimli çalışmadığı ve damar yapısında sorunlar bulunduğu ortaya konmuştu. Ayrıca bu sağlık probleminin, oyuncunun dizinde de olumsuz etkilere yol açtığı ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Spor
Sadettin Saran'dan Galatasaray kararı: Derbi için gözünü kararttı
Sadettin Saran'dan Galatasaray kararı: Derbi için gözünü kararttı
Samsunspor'dan tepki: TFF'ye inancımız kalmadı
Samsunspor'dan tepki: TFF'ye inancımız kalmadı