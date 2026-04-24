Türkiye’de Beşiktaş, Sivasspor, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor’da forma giyen Michael Eneramo’dan acı haber geldi.

Eneramo, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ANTRENMANDA FENALAŞTI

Nijerya kaynaklarında yer alan bilgilere göre; Michael Eneramo, Kaduna Eyaleti’nde bir antrenman sırasında bayılması sonrası vefat etti.

ANİDEN YERE YIĞILDI

İlk raporlara göre, olay Kaduna’daki U/Yelwa Mini Stadyumu’nda yaşandı.

40 yaşındaki Michael Eneramo’nun antrenman sırasında bir anda yere yığıldığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan Eneramo, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nijerya Futbol Federasyonu, yaptığı resmi açıklama ile eski milli futbolcularının vefat ettiğini doğruladı.

2013 YILINDA KALP SORUNU ÇIKMIŞTI

2013 yılında Sivasspor’dan Beşiktaş’a transfer sürecinde sağlık kontrolünden geçen Michael Eneramo’nun kalbinde ciddi bir problem tespit edilmişti. Yapılan incelemeler sonucunda Nijeryalı forvetin kalp krizi geçirme riski taşıdığı belirlendiği için sahaya çıkmasına izin verilmemişti.

Detaylı tetkiklerde Eneramo’nun kalp kaslarının yeterince verimli çalışmadığı ve damar yapısında sorunlar bulunduğu ortaya konmuştu. Ayrıca bu sağlık probleminin, oyuncunun dizinde de olumsuz etkilere yol açtığı ifade edilmişti.