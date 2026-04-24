Galatasaray'da Icardi'nin yerine gelecekti: Transfer zora girdi

Mauro Icardi'yle yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, golcü transferi için Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı. Yapılan ilk görüşmede olumlu dönüş alınırken Başakşehir'in çift haneli bonservis beklentisi işleri zora soktu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlaması da devam ediyor.

ICARDI'YLE YOLLAR AYRILIYOR

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar alternatif forvet adaylarını belirledi

BERTUĞ YILDIRIM İÇİN İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Yönetim bu doğrultuda Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı. Genç futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapan sarı-kırmızılılar, olumlu geri dönüş aldı.

ÇİFT HANELİ BONSERVİS BEKLİYORLAR

Ancak Başakşehir'in bonservis beklentisi işleri zora soktu. İstanbul ekibinin, genç futbolcu için çift haneli bonservis beklentisinde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların ise yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemediği kaydedildi.

19 MAÇTA 6 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Başakşehir formasıyla 19 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 661 dakika sahada kaldı. Yıldırım bu sürede 6 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

