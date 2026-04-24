Zeynep Sönmez İspanyolları devirdi

Zeynep Sönmez İspanyolları devirdi
Yayınlanma:
Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Cristina Bucsa ile karşılaşan Zeynep Sönmez, 2-1 galip geldi. Sönmez ilk iki turda da İspanyol rakiplerini mağlup ederek 3. tura yükseldi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda İspanyol Cristina Bucsa ile Zeynep Sönmez karşılaştı.

ZEYNEP SÖNMEZ ADINI 3. TURA YAZDIRDI

İspanya'nın mevcut durumda bir numaralı kadın tenisçisi olan Cristina Bucsa'ya karşı iyi bir oyun ortaya koyan Zeynep Sönmez, İspanyol rakibini seyircisi önünde 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İlk seti 6-1 ile çok rahat geçen Zeynep, ikinci sette 3-0 geriden gelip oyunu 5-3 lehine taşısa da, servislerde yaptığı hatalardan ve Bucsa'nın artan performansına karşılık verememesinden dolayı tie-break'te 7-6 yenilerek, maçı üçüncü sete taşıdı.

Oyun disiplinini ve konsantrasyonunu hiç bozmadan başladığı son sette rakibini 6-2 yenen Zeynep Sönmez, ismini bir üst tura yazdırdı.

"BAŞTAN SONA BÜYÜK BİR MAÇ OLDU"

Karşılaşmanın ardından kortta soruları yanıtlayan Zeynep Sönmez, "Çok çok zor bir maç oldu. Sonunda kazandığım için memnunum. Cristina büyük bir oyuncu. Onunla aynı pistte yer almak benim için büyük şanstı. Ona diğer turnuvalarda başarı diliyorum. Baştan sona büyük bir maç oldu ve kazanmayı başardığım için mutluyum." dedi.

ART ARDA İSPANYOLLARI MAĞLUP ETTİ

İlk turda Carlota Martinez Cirez ve ardından Cristina Bucsa olmak üzere art arda iki İspanyol tenisçiyi turnuva dışı bırakmasıyla ilgili soruya da yanıt veren milli tenisçi, "Elbette, rakiplerimin burada büyük seyirci desteği vardı. Ama ben mutluyum. Bu bir tenis maçı. Her zaman kazanmaya çalışırsın ve ben de kazandığım için mutluyum." şeklinde konuştu. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

