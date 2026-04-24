Galatasaray'da tutunamadı: Beşiktaş'ın transfer planı ortaya çıktı

Süper Lig'de bu sezon aradığını bulamayan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalara başladı. İddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar sürpriz bir isme yöneldi.

BEŞİKTAŞ NOA LANG'İ İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Noa Lang'i gündemine aldı. Galatasaray'ın takımda düşünmediği Hollandalı futbolcu için planlar yapıldı.

YÖNETİM NAPOLI'NİN KAPISINI ÇALACAK

Siyah-beyazlıların oyuncuyu kiralamak ya da daha uygun maliyetle bonservisini almak istediği kaydedildi. Yönetim önümüzdeki günlerde İtalyan kulübü Napoli'nin kapısını çalarak görüşmelere başlayacak.

15 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Noa Lang, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun, Galatasaray'la olan anlaşmasındaki satın alma opsiyonu 30 milyon Euro.