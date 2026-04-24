Sadettin Saran'dan Galatasaray kararı: Derbi için gözünü kararttı

Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de Sadettin Saran, Samandıra'ya giderek takımla görüşecek. Saran, prim kararını da duyuracak.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Dördüncü hakem ise Çağdaş Altay olacak.

SADETTİN SARAN SAMANDIRA'YA GELECEK

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken Sadettin Saran ve yönetim kurulu kolları sıvadı. Milliyet'te yer alan habere göre Saran ve yöneticiler, Samandıra'ya çıkarma yapacak.

DERBİ ÖNCESİ PRİM KARARI

Burada futbolcularla bir araya gelecek olan Sadettin Saran, derbi öncesi motivasyon konuşması yapacak. Şampiyonluk şanslarının hala yüksek olduğunu vurgulayacak olan Saran, prim kararını da duyuracak.

Daha önce Rizespor ve Galatasaray maçları için 3 milyon dolarlık prim duyuran sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibiyle berabere kalmış olmalarına rağmen rakamı değiştirmeyecek.

ARADA 4 PUAN FARK VAR

Geride kalan 30 haftada 71 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 67 puandaki Fenerbahçe ise ezeli rakibini takipte.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Spor
Süper Lig’in eski yıldızı hayatını kaybetti
Süper Lig’in eski yıldızı hayatını kaybetti
Samsunspor'dan tepki: TFF'ye inancımız kalmadı
Samsunspor'dan tepki: TFF'ye inancımız kalmadı