Samsunspor'dan tepki: TFF'ye inancımız kalmadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 biten maçta Trabzonspor’a penaltı atışları sonucu 3-1 mağlup olan Samsunspor’da başkan vekili Veysel Bilen, maçın hakemi Atilla Karaoğlan’ın kendilerine haksızlık yaptığını ifade söyledi. Bilen ayrıca TFF’ye de inançlarının kalmadığını dile getirdi.

''OYUNCULARIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM''

Samsunspor’un dün camiaya yakışır bir şekilde mücadele ettiğini belirten başkan vekili Veysel Bilen, “Ezeli rakibimizle kupanın çeyrek finalinde, yarı finali düşündüğümüzün ötesinde bir mücadele sergiledik. Öncelikle takımımızı, oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Son bir saat 10 kişiyle maçı tamamladık. 120 dakika takımımıza, şehrimize, camiamıza yakışır bir mücadele verdiler. Bir diğer teşekkürümü seyircimize yapmak istiyorum. 25 bin seyircimiz maçın son dakikasına, son düğüne kadar bizi yalnız bırakmadı. Olağanüstü bir destekleri oldu. Her zaman görmek istediğimiz ve işte taraftar bu dediğimiz bir ambiyans yaratıldı. Bunun devamını temenni ediyorum” diye konuştu.

''HAKEM, RİZE’DE TAMAMLAYAMADIĞINI SAMSUN’DA TAMAMLADI''

Trabzonspor maçında hakem Atilla Karaoğlan’ın kendileri için yapılabilecek bütün haksızlıkları yaptığını belirten Bilen, “Oyun ortada ama ağırlıklı olarak baktığınız zaman fırsatlar anlamında bizim birkaç tane daha gole çevirebileceğimiz fırsat vardı. Bunları değerlendiremedik. Penaltı atışları zaten bir anlamda şans ve kaleci ya da atan oyuncunun faktörüne bağlı. Bire bir kalıyorsunuz. Orada da maalesef atamadığımız penaltılar, kaleci Onana'nın başarılı kurtarışları ki burada Okan'a da ayrı bir parantez açmak lazım. 2 tane penaltıyı çok güzel kurtardı. Maçın içinde olağanüstü 2 top çıkardı. Ama burada parantez açmayacağım, altını kırmızı çizgiyle çizmek istiyorum ki öyle bir hakem triyosu vardı ki maçın birinci dakikasından başlayarak son düdüğe kadar adeta bizim için yapılabilecek ne kadar haksızlık varsa hepsini bir senaryo dahilinde sahaya yansıttı. İlk Ndiaye’ye gösterdiği sarı karttan başlayarak, kırmızı kart pozisyonu bile gri bir pozisyonda.

Öte yandan Van Drongele'nin Savic tarafından yaka paça ceza sahasının içinde indirilmesine bu kadar gözünün önünde olup kafasını çevirmesi ama Cuma'nın geleceği Perşembe'den belliydi. Niye? 3 hafta evvel Rize'de aynı hakem Samsunspor’u katletti. Hakemin gözünün önünde Holse’nin düşürülmesi, sonra Fink hocamıza haksız bir cezalandırmayla onu da MHK üstlendi, 3 maç ceza verildi. Sanki sahada arbede çıkmış gibi hocamıza 3 maç ceza verilmesi zaten sonun malumuydu. Bu senaryoyu da burada yine aynı hakem atanarak Rize'de tamamlayamadığı belki işi burada tamamlamış oldu” ifadelerini kullandı.

''BU SAATTEN SONRA TFF’YE VE KURUMLARINA İNANCIMIZ KALMADI''

TFF ve kurumlarına inançlarının kalmadığını ifade eden Bilen, sözlerini şöyle tamamladı:

“Görünen o ki zaten kura çekiminden başlayarak ilk 4 takımın birbirleriyle eşleşmemesi, daha sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın beklenmedik şekilde kupadan elenmesi, o zaman geriye kalan tek senaryo hepimizin bildiği gibi finali Trabzonspor’la Beşiktaş'a oynatmak. Bu o kadar çok bariz ki. Göreceğiz yarı finalin karşılaşmalarında da aynı senaryolar cereyan edecek. Böyle yaparak Türk futbolunu biz ileriye götürmeyiz. Eğer birbirimize inanamazsak, güvenemezsek sahada mücadele eden oyuncularımız da o zaman yönetimlere inançlarını yitiriyorlar. Bu çocukların emeğine yazık.

Harcanan paralara yazık. O zaman diyelim ki Türkiye Ligi'nde 4 takım, 5 takım, hatta 6 takım seçilsin. Kendi aralarında oynasınlar. Böyle bir lig olsun. Uğraşmaya gerek yok. Böyle yaptığımız zaman görüyorsunuz Avrupa'da hakeminiz yok, Dünya Kupası’nda hiç hakeminiz yok. Yani nereye varacağız ki böyle? Adaletten, hakkaniyetten uzak bir yönetimle maalesef bir yere varamayız. Başkanımız da vurguladı. Bizim bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), kurumlarına inancımız kalmadı. Başından sonuna kadar biz Samsunspor olarak adil, adaletli, hakkaniyetli bir yönetimin savunucusu olduk. Savunmaya devam edeceğiz ama görüyoruz ki bu yönetimle bu iş olmuyor.” (DHA)