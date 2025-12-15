Burak Yılmaz'ın yerine gelecek isim belli oldu

Burak Yılmaz'ın yerine gelecek isim belli oldu
Yayınlanma:
Gaziantep FK'da görevinden istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz'ın yerine gelecek isim belli oldu.

Gaziantep FK'da Göztepe yenilgisinin ardından görevinden 2 hafta sonra ayrılacağını bildiren teknik direktör Burak Yılmaz, ani bir kararla hemen istifasını verdi.

Burak Yılmaz'ın Gaziantep'ten ayrılmak için eşyalarını da topladığı belirtildi.

Burak Yılmaz Gaziantep'ten ayrıldı: Flaş gelişme

Gaziantep FK'nın yeni teknik direktör arayışlarına acilen başladığı ileri sürüldü.

İLHAN PALUT GÖREVE GELİYOR

Ajansspor'daki habere göre Burak Yılmaz'ın yerine gelecek isim de belli oldu. Çaykur Rizespor'daki görevinden ayrılan İlhan Palut'un Yılmaz'ın yerine geleceği iddia edildi.

İlhan Palut: Skordan dolayı çok üzgünüm

İlhan Palut'la ilk görüşmenin yapıldığı ve prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Gaziantep FK, Süper Lig'de 16 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle 23 puan topladı. Kırmızı siyahlı takım puan cetvelinde 7. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

