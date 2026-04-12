"Bu ligin hakemi değil: Tam bir skandal"

"Bu ligin hakemi değil: Tam bir skandal"
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kalırken, hakem Mehmet Türkmen'e ağır eleştiriler geldi. Mustafa Çulcu, "Mehmet Türkmen bu ligin hakemi değil" ifadesini kullandı.

Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kalınca zirve yarışında ağır yara aldı.

Trabzonspor Alanyaspor'a takıldıTrabzonspor Alanyaspor'a takıldı

Karşılaşmada bordo mavililerin tepki gösterdiği hakem Mehmet Türkmen'e Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu'dan da eleştiriler geldi.

"DURACAĞI YERDE KOŞUYOR"

Çulcu, Sabah'taki yazısında hakem Mehmet Türkmen'in kararlarıyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Mehmet Türkmen yer alma, pozisyon takibi, oyun okuma, hareketlenme, fauller, kartlar konusunda hiç gelişim gösteremeyen bir hakem. Koşacağı yerde duruyor, duracağı yerde koşuyor. Saha içinde tuhaf aksiyonlar gösteriyor ve pandomim sanatçısı gibi beden dili kullanıyor. İlk yarıyı bitiriş şekli tam bir skandal. Maçın üzerinde kendi kurallarını uygulama, bu derece ego ve kibirli hakemlik yapma gücünü ona kim veriyor merak ediyorum? Nwaiwu ceza alanı içinde topa elle temas edince Alanyaspor lehine VAR'dan doğru bir penaltı kararı geldi. 2 nolu yardımcı, 3 metre geride kalmış Güven elle oynadı diye ilginç bir bayrak kaldırıyor! Hakemin performansını UEFA'dan bir scouting izlese, bırakın FIFA kokartını, "Bu ligin hakemi değil" diye rapor verir ki, bize göre de öyle zaten."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

