Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere tamamlandı.

İlk yarının golsüz tamamlandığı maçta Ozan Tufan, 58. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Alanyaspor, 67. dakikada Güven Yalçın'ın penaltıdan kaydettiği golle beraberliği getirdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

TRABZONSPOR'U ESKİ DOSTU ÜZDÜ

Futbolculuk döneminde Trabzonspor'da oynayan Alanyaspor teknik direktörü Joao Pereira, eski takımından 1 puan almayı başardı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında yara alan Trabzonspor, puanını 64 yaparak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Alanyaspor ise 33 puanla 10. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Trabzonspor yarı sahasında Savic, rakip savunmanın arkasına sarkan Pina'ya uzun top gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Pina, rakip ceza sahası sol çaprazından kaleye aşırtma vuruşla gönderdiği top kaleci Victor'da kaldı.

35. dakikada sağ kattan Zubkov'un kullandığı köşe atışında Augusto kafayla vurdu. Altıpas içinde Nwakaeme, önüne düşen topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Victor meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Nwakaeme, Enes Keskin'i geçerek son çizgi üzerinde ortaladı. Kaleci Victor son anda uzanarak topu uzaklaştırdı.

54. dakikada Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Güven Yalçın, sol kanttaki Ruan'ı topla buluşturdu. Rakip ceza sahasına giren Ruan'ın sol çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Onana rahatlıkla kontrol etti.

57. dakikada sol kanattan Mustafa Eskihellaç ile gelişen atakta boşa kaçan Zubkov topla buluştu. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören noktada çektiği şutta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

58. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan Pina'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ozan Tufan kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

61. dakikada VAR kontrolü sonrası Mehmet Türkmen Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Enes Keskin'in gönderdiği topu kontrol etmek isteyen Güven Yalçın'a Nwaiwu müdahale etmek istedi. Trabzonspor ceza sahasında Nwaiwu'nun topa elle müdahalesi gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltıda topun başına geçen Güven Yalçın takımına beraberlik golünü getirdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.