Boluspor'da 6-0 zaferi sonrasında dikkat çeken açıklama

Yayınlanma:
Boluspor - Adana Demirspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, "Serikspor'un maç kaybetmesiyle birlikte Boluspor, hak ettiği 1. Lig'de gelecek sezon devam edecek. Bu benim için mutluluk verici" diye konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor'u 6-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Nevzat Dinçbudak, Boluspor'un gelecek sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Dinçbudak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'un genç bir takım olduğunu ifade ederek, "Burada bir sürpriz olmaması adına takımın analizini hafta içerisinde yaptık. Oyuncularım iyi mücadele gösterdi. Özellikle arkalara uzun toplarla, sürpriz koşularla golleri bulup rahatlamak istiyorduk. Bunu da oyuncularımız uyguladı. Skor olarak da 6-0 gibi net skorla maçı kazandık." diye konuştu.

"MUTLULUK VERİCİ"

Dinçbudak, Boluspor'un takipçisi olan Serikspor'un maç kaybettiğini vurgulayarak, "Serikspor'un maç kaybetmesiyle birlikte Boluspor, hak ettiği 1. Lig'de gelecek sezon devam edecek. Bu benim için mutluluk verici." şeklinde konuştu.

Bolusporun iniçli çıkışlı farklı süreçlerin yaşadığını anlatan Dinçbudak, "Play-off kovalama ortamı yakalamıştı. Yaşanan olumsuzluklar, farklı şeylerden sezonun sonunu maalesef biraz sıkıntılı geçirdik. Aynı ligde devam etmesi Boluspor adına olumlu bir şey. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Spor
Beşiktaş kusurlarını saklayamadı: Taraftarlar adeta çile çekti
Beşiktaş kusurlarını saklayamadı: Taraftarlar adeta çile çekti
Beşiktaş deplasmanda kaybetti: Samsunspor evinde 7 dakikada kazandı
Beşiktaş deplasmanda kaybetti: Samsunspor evinde 7 dakikada kazandı
Uğur Uçar Sivasspor'u zora soktu
Uğur Uçar Sivasspor'u zora soktu