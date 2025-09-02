Bodrumspor 11 oyuncuya aynı anda imzayı attırdı

Sultanlar Ligi hedefiyle sezona başlamak isteyen Bodrumspor'dan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına iç ve dış transferde toplam 11 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Gümbet Tesisleri’nde düzenlenen imza töreni, kulübün gelecek hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

TAZE KAN

Geçen sezon yeşil-beyazlı formayı terleten Hanna Kolinouskaya, Esen Derin Yıldırım, Mücevher Nehir Kiraz ve Neslihan Dönmez ile yeniden anlaşma sağlanırken; bu sezon ilk kez Bodrumspor forması giyecek olan Berra Eren, Ecem Özdemir, Elif Tuğçe Ceylan, Esra İnce, Melisa Sazalan, Peyman Yardımcı ve Sahra Yücetürk de kadroya dahil edildi.

bodrumspor.jpeg

İmza törenine Kulüp Başkanı Hadi Türk’ün yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Halil Durmaz, Gürkan Topan, Berdan Köroğlu, Handan Yazıcıoğlu, Hatice Topuz ve Sadık Aydoğan da katıldı.

HEDEF SULTANLAR LİGİ

Törende konuşan Başkan Hadi Türk, kulübün üçüncü sezonuna güçlü bir kadroyla girdiğini belirterek şunları söyledi:

İlk sezonumuzda play-off oynadık, geçen sezon ise kapısından döndük.
Bu yıl hedefimiz net: Sultanlar Ligi’ne yükselmek.
Sporcularımızla bir aydır süren çalışmaların ardından bugün resmi imzaları attık.
Taraftarımız bizim en büyük gücümüz.
3 Ekim’de Binnaz Karakaya Salonu’nda oynayacağımız ilk maçta tribünleri dolu görmek istiyoruz.

Bodrumspor, yeni sezonun ilk maçını 3 Ekim’de kendi sahasında oynayacak.

