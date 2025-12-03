Bir zamanlar Süper Lig şampiyonluğuna oynuyordu: Sivasspor 10 kişilik 2. Lig takımına elendi

Süper Lig'in bir dönem fırtınalar estiren ekibi Sivasspor zor günler geçiriyor. 2007 - 08 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu kıl payı kaçıran ve sezonu averajla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde 4. bitiren Sivasspor Türkiye Kupasına veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Özbelsan Sivasspor, kendi sahasında Aliağa FK’yı konuk etti. Büyük sürprize sahne olan mücadelede 2. Lig temsilcisi Aliağa FK, 23. dakikadan itibaren 10 kişi oynamasına rağmen rakibini 3-1 mağlup ederek gruplara yükseldi.

Aliağa FK 10 kişi kalmasına rağmen Sivasspor'u yendi

Maçın golleri: Aliağa FK: Malik Karaahmet (2), Mertcan Açıkgöz; Sivasspor: Daniel Avramovski.

10 KİŞİ KALDILAR

Aliağa FK’da Necati Özdemir, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Buna rağmen İzmir ekibi, sahadan farklı bir galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Sivasspor Türkiye Kupası’na erken veda ederken, Aliağa FK gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. İzmir temsilcisi, kupada yoluna devam ederek büyük moral buldu.